Brand auf Hühnerhof: Rund 1500 Hühner tot

Bad Kissingen

Auf einem Hühnerhof in Bad Kissingen sind bei einem Feuer rund 1500 Tiere gestorben. Der Brand brach in der Nacht zu Mittwoch in einem Stall aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Insgesamt hätten sich laut Besitzer etwa 1500 Hühner in dem Stall befunden. Die Polizei geht davon aus, dass alle Tiere bei dem Brand starben. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.