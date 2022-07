Brand auf Bauernhof verursacht Millionenschaden

Bei einem Brand hat auf einem Bauernhof in Konnersreuth ist ein Millionenschaden entstanden.

Konnersreuth

Aus ungeklärter Ursache geriet am Montagabend eine Maschinenhalle auf dem Anwesen in Brand, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Dienstag sagte.

Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf eine siebenstellige Summe.