Brand an der Markuskirche in Regensburg

Ein Brand an der Markuskirche in Regensburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Isolierung der Fassade sei in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Als die Löschzüge anrückten, habe es bereits eine starke Rauchentwicklung gegeben.

27. September 2023 - 19:07 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Regensburg Das Feuer habe sich auch auf die Dämmung des Daches ausgebereitet. Sowohl die Fassade als auch das Dach waren mit Schieferschindeln bedeckt. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Menschen in der Kirche aufgehalten. Der angrenzende Kindergarten wurde sicherheitshalber geräumt. Die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. In der näheren Umgebung wurden die Bewohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Schadensursache und zur Schadensumme konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.