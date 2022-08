BR-Verwaltungsratschefin Aigner: RBB-Krise schlecht für ARD

Die Verwaltungsratschefin des Bayerischen Rundfunks (BR), Ilse Aigner, sieht in den Turbulenzen an der RBB-Spitze eine Belastung für alle ARD-Sender. "Mich bedrückt schon sehr, dass diese Vorgänge beim RBB insgesamt für einen schlechten Eindruck der ARD-Anstalten sorgen", sagte die Vorsitzende des BR-Kontrollgremiums und bayerische Landtagspräsidentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

18. August 2022 - 09:32 Uhr | dpa

Die Verwaltungsratschefin des Bayerischen Rundfunks (BR), Ilse Aigner. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild