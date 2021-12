BR muss erneut Fastnachts-Sendungen verschieben

Der Bayerische Rundfunk muss wegen der Corona-Pandemie erneut Fastnachts-Sendungen aus Franken verschieben.

Amorbach

Die für Ende Januar geplante Aufzeichnung der Sendung "Franken Helau" aus Amorbach im Odenwald (Landkreis Miltenberg) werde in das Jahr 2023 verlegt, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch mit. Damit soll dem ausrichtenden Carneval Club Amorbach mehr Planungssicherheit verschafft werden.

An der Hauptsendung der Fastnachts-Session, der "Fastnacht in Franken", die am 18. Februar aufgezeichnet werden soll, will der Bayerische Rundfunk zunächst festhalten. Eine Entscheidung über eine mögliche Verschiebung soll im Januar getroffen werden, hieß es am Mittwoch.

"Die Fastnacht ist für den BR eine Herzensangelegenheit, wir können aber nichts erzwingen, sondern im Moment leider nur abwarten, was die kommenden Wochen bringen", sagte BR-Studioleiter Tassilo Forchheimer. "Im Januar werden wir dann hoffentlich klarer sehen, was bis zum Ende der Fastnachtssession noch möglich sein wird."

Für die "Närrische Weinprobe" und die Nachwuchs-Sendung "Wehe wenn wir losgelassen" würden Ersatz-Termine innerhalb der laufenden Faschings-Session geprüft.