Bombendrohung führt zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr

Ein Großeinsatz der Polizei am Bahnhof in Ansbach hat am Sonntag zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr geführt. Wegen einer Bombendrohung seien sowohl die Gleise als auch der Bahnhof in Mittelfranken selbst gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei ein aus Nürnberg kommender Zug am Bahnhof in Ansbach gestoppt, geräumt und dann durchsucht worden.

05. Februar 2023 - 16:23 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ansbach Rund 150 Fahrgäste mussten aussteigen. In dem betreffenden Zug habe ein Fahrgast eine vage Drohung wahrgenommen und die Polizei verständigt. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht. Der Fernverkehr zwischen Würzburg und Augsburg wurde laut eines Bahnsprechers über Nürnberg und Fürth umgeleitet, wodurch es zu Verspätung der entsprechenden Züge kam. Im Regionalverkehr fielen auf Teilstrecken Züge aus.