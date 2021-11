Böllerknall in Tunnel löst Polizeieinsatz aus

Der Knall eines Böllers in einem Landshuter Tunnel hat Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Zeugen riefen die Polizei, weil in dem Tunnel vermeintlich Schüsse gefallen waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Aussagen der Zeugen zufolge seien Autofahrer aus Angst rückwärts aus dem Tunnel herausgefahren. Mehrere Polizeistreifen sperrten diesen zeitweise ab und durchsuchten ihn. Letztlich fanden sie Überreste eines zuvor gezündeten Böllers. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Der Schriftzug "Polizei" steht auf einem Streifenwagen. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

