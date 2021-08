BN will das "Grüne Band" stärken und kauft Fläche im Wald

Der Bund Naturschutz (BN) will das "Grüne Band" entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs mit dem Ankauf einer ökologisch wertvollen Fläche in Niederbayern stärken. Der BN fordert - gemeinsam mit seinem deutschlandweiten Dachverband BUND -, das Grüne Band auf die Kandidatenliste für das Unesco Kultur- und Naturerbe zu setzen. BN-Vorsitzender Richard Mergner warb hierfür beim bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), der am Montag den Bayerischen Wald besuchte.

02. August 2021 - 16:29 Uhr | dpa

Bäume stehen im Nationalpark Bayerischer Wald. © Armin Weigel/dpa/Archivbild