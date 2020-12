BN: 2021 wird Entscheidungsjahr für Klimaschutz

Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern sieht 2021 als Entscheidungsjahr für den Klima- und Gesundheitsschutz. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie stark die Verbreitung von Krankheiten mit der Ausbeutung unberührter Lebensräume zusammenhänge, sagte der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner am Mittwoch in Nürnberg. Auch beim Klimaschutz müsste es mehr Anstrengungen geben. Deshalb müssten diese Themen beim Wahlkampf zur Bundestagswahl im September im Mittelpunkt stehen.

30. Dezember 2020 - 13:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Nürnberg "2020 war ein Jahr der Wetterextreme", sagte Mergner. Der Orkan "Sabine", die Dürre in Franken und die heftigen Niederschläge im Sommer hätten die Klimakrise auch in Bayern spürbar gemacht. Doch das bayerische Klimaschutzgesetz genüge den Anforderungen nicht, betonte Mergner. Die Zahl der Windräder in Bayern müsse zum Beispiel verdoppelt werden, auf nahezu jedem Dach müsse es Solaranlagen geben. "Hier hat Bayern noch massiven Nachholbedarf." Aktuell sei eine Fülle von neuen Autobahnen und Verbindungsstraßen geplant, sagte Mergner. "Der Flächenverbrauch hat Spitzenwerte erreicht." Doch das zurückliegende Jahr habe gezeigt, wie wichtig Naherholungsflächen für Menschen in der Nähe ihres Wohnorts seien. "Wir fordern einen Stopp für den Straßenbau", sagte Mergner. Stattdessen müsse mehr für den öffentlichen Nahverkehr, für Radfahrer und Fußgänger getan werden.