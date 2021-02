Blutverschmierter Mann mit Messer in Ingolstadt festgenommen

Ein blutverschmierter Mann mit einem Messer in der Hand ist am Dienstag in Ingolstadt festgenommen worden. Der 25-Jährige befinde sich zunächst in ärztlicher Behandlung, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Die Hintergründe waren zunächst noch vollständig unklar; nach ersten Erkenntnissen waren zu keinem Zeitpunkt Unbeteiligte gefährdet.

23. Februar 2021 - 16:31 Uhr | dpa

Handschellen hängen am Gürtel eines Justizbeamten. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ingolstadt Die Beamten waren über den Polizeinotruf informiert worden, dass der Mann im Stadtteil Mailing unterwegs sei. Der Ingolstädter wurde von den herbeigeeilten Streifenbesatzungen und Kräften eines Spezialeinsatzkommandos in Gewahrsam genommen. © dpa-infocom, dpa:210223-99-561080/2