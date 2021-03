Blutige Lippe und ausgeschlagener Zahn: Streit eskaliert

Ein ausgeschlagener Zahn und eine blutige Lippe sind das Ergebnis eines Familienstreits auf offener Straße im Landkreis Schwandorf. Weil eine 18-Jährige nicht zur Arbeit erschien, suchten die Mutter, ihre Schwester und deren Partner die Frau, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Pfreimd

Als sie die Jugendliche mit ihrem 28-jährigen Freund in Pfreimd am Samstag antrafen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter und dem Freund. Die 20-jährige Schwester versuchte zu schlichten, worauf der 28-Jährige ihr einen Kopfstoß verabreichte. Daraufhin schlug ihr 25-jähriger Freund dem Mann mit der Faust ins Gesicht.

Die Polizei wurde zur Aufarbeitung gerufen. Die 20-Jährige wurde wegen des ausgeschlagenen Zahns in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige kam mit einer Platzwunde an der Lippe ebenfalls in eine Klinik. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Information der Polizei konnte der Streit nicht gelöst werden.

