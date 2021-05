Blockabfertigungs-Marathon zu Pfingsten: Staus befürchtet

Um Pfingsten und Fronleichnam droht auf der Inntal-Autobahn Richtung Österreich für Lastwagen wieder Stop-and-go: Das österreichische Bundesland Tirol plant von Freitag an bis zum Ende der Pfingstferien an acht Tagen Blockabfertigungen für Lkw bei der Einreise aus Deutschland. Auf der Inntalautobahn Richtung Süden müsse vor dem Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, erläuterte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag. Staus könnten bis auf die Autobahn 8 (München-Salzburg) zurückreichen.

Dichter Verkehr kurz hinter dem Autobahndreieck Inntal auf der Autobahn 8. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Kiefersfelden/Kufstein Tirol hält trotz Kritik aus Deutschland und trotz der Corona-Krise an der Maßnahme fest. Der Nachbar im Süden drosselt damit im morgendlichen Verkehr die Einreise von Lastwagen, um die Belastung der verkehrsreichen Inntalautobahn zu verringern. Nur maximal 300 Lkw pro Stunde dürfen dann den Checkpoint bei Kufstein passieren. Am Freitag und Samstag (21./22. Mai) geht es los mit der Maßnahme, und auch in der Woche nach Pfingsten will Tirol am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (25./26./27. Mai) Lastwagen nur dosiert einreisen lassen. In der zweiten Ferienwoche sind drei Blockabfertigungstage geplant (31. Mai, 1. Juni sowie 4. Juni, der Tag nach Fronleichnam). In Bayern sorgen die Blockabfertigungen immer wieder für kilometerlange Rückstaus von Lastwagen. Seit Jahren gibt es Kritik an dem Vorgehen Tirols, das wiederum auf das weiter wachsende Verkehrsaufkommen auf der Brenner-Route verweist. © dpa-infocom, dpa:210518-99-644606/2