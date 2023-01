BKA weitet Fahndung nach Kinderleichenfund in Donau aus

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Donnerstag die Fahndung nach den Tätern im Fall einer in der Donau entdeckten Kinderleiche intensiviert. Wie die für die Ermittlungen zuständige Ingolstädter Kripo bereits angekündigt hatte, wurde der Fahndungsaufruf bundesweit auf digitalen Informationsbildschirmen, die beispielsweise in Bahnhöfen ansonsten Nachrichten oder Werbung verbreiten, gezeigt. Zudem nutzte das BKA soziale Netzwerke, um auf den Fall aufmerksam zu machen.

05. Januar 2023 - 14:16 Uhr | dpa

Eine Frau geht am Ostbahnhof an einem digitalen Fahndungsplakat vorbei. © Peter Kneffel/dpa