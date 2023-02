Bitte an Scholz um visafreie Einreise für Erdbebenopfer

In einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock bittet der bayerische Grünen-Politiker Cemal Bozoglu um visafreie Einreisemöglichkeiten für Erdbebenopfer. Es müssten "alle Möglichkeiten" ausgeschöpft werden, "damit diese verzweifelten Menschen auf möglichst unbürokratischem Wege zu ihren Familien nach Deutschland einreisen können, um hier temporär geschützt zu sein", schrieb der Landtagsabgeordnete am Mittwoch an den SPD-Kanzler und die Außenministerin der Grünen. Es sei keine Zeit da, "um umfangreiche Visaprozesse abzuwarten".

08. Februar 2023 - 14:11 Uhr | dpa