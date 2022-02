Bistum Würzburg stellt sich Fragen der Kirchenmitglieder

Bei einer Telefonaktion unter dem Motto "Kirche in der Krise" hat sich die Leitung des Bistums Würzburg am Mittwochnachmittag den Fragen von Kirchenmitgliedern gestellt. 85 Anruferinnen und Anrufer nutzten laut Bistumsmitteilung vom Donnerstag die Gelegenheit. Sie thematisierten demnach neben Missbrauch unter anderem auch die Zukunftsfähigkeit der Kirche und das Gottesdienstangebot. Während manche der Anruferinnen und Anrufer Erneuerungen in der Kirche begrüßten, äußerten andere genau darüber Sorge, heißt es vom Bistum. Beschimpfungen hätte es nicht gegeben.

24. Februar 2022 - 12:13 Uhr | dpa

Würzburg Bischof Franz Jung war bei der sechsstündigen Aktion nicht dabei, aber unter anderem Weihbischof Ulrich Boom und Generalvikar Jürgen Vorndran. "Es war bei den Anrufen eine hohe Dankbarkeit spürbar, dass die Menschen uns erreichen konnten", sagte Domkapitular Albin Krämer, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge, laut Bistumsmitteilung. Teilweise hätten die Gespräche bis zu 30 Minuten gedauert. Der Bistumsleitung war es nach eigenen Angaben wichtig gewesen, den Menschen mit ihren Fragen, Enttäuschungen und Frustrationen einen direkten Draht zur Bistumsleitung zu ermöglichen.