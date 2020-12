Bischof Meier nach Corona-Verdacht negativ getestet

Der Augsburger Bischof Bertram Meier ist nach einem Corona-Verdacht nach ersten Erkenntnissen nicht mit dem Virus infiziert. Ein Test bei dem 60 Jahre alten Oberhirten sei negativ gewesen, teilte das Bistum am Montag mit.

Augsburg

Meier hatte sich in der vergangenen Woche in häusliche Quarantäne begeben, nachdem in seinem persönlichen Umfeld ein Covid-19-Fall bekannt geworden war. Trotz des negativen Testergebnisses will der Bischof noch bis 20. Dezember in seiner Wohnung bleiben und vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten.