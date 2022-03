Bischof Bode betont Bedeutung des Synodalen Weges

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hat bei der Frühjahrsversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) die Bedeutung des Reformprozesses in der katholischen Kirche betont. Im sogenannten Synodalen Weg gehe es "um mehr als um Machtverteilung, um mehr als nur Funktionieren, um mehr als nur formale Gerechtigkeit für Männer und Frauen, um mehr als nur sexuelle Beziehungen in der Geschlechtlichkeit der Liebe", sagte der stellvertretende DBK-Vorsitzende am Mittwoch in seiner Predigt im fränkischen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein. "Sondern es geht um die Ganzheit des Lebens."

09. März 2022 - 08:37 Uhr | dpa

Franz-Josef Bode zu Beginn einer Synodalversammlung der deutsche Katholiken. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Bad Staffelstein Der Reformprozess in der katholischen Kirche ist eines der Hauptthemen, mit denen die Bischöfe sich bei ihrer Tagung beschäftigen. "Ich wünsche mir, dass uns das in den kommenden Schritten gelinge, diese immer größere Liebe Gottes wieder in Demut und Selbstbewusstsein, in Nüchternheit und Leidenschaft in die Welt zu tragen, die darauf wartet", sagte Bode und sprach von "neuen Horizonten". Es sei wichtig, nicht "in der eigenen Blase, wie wir heute sagen würden", zu bleiben.