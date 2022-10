Binnenschiffer mit Poller erschlagen: Prozess beginnt

Mit einem gusseisernen Poller soll ein Obdachloser am Rande der Düsseldorfer Altstadt einen bayerischen Binnenschiffer erschlagen haben - weil er sich an seinem Schlafplatz gestört gefühlt haben soll. An diesem Donnerstag beginnt der Prozess.

19. Oktober 2022 - 15:36 Uhr | dpa

Auf der Baustelle am Ratinger Tor liegt ein demontierter Poller. © David Young/dpa/Archivbild

Düsseldorf Weil er einen bayerischen Binnenschiffer erschlagen haben soll, muss sich ein Obdachloser von heute an in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen Totschlag vor. Immer wieder soll der Obdachlose im vergangenen Juni mit einem 14 Kilogramm schweren gusseisernen Poller auf den Kopf des bereits am Boden liegenden 23-Jährigen eingeschlagen haben - weil er sich gestört gefühlt habe, wie er nach der Tat angegeben hatte. Das 23 Jahre alte Opfer stammt aus Karbach aus dem Landkreis Main-Spessart in Unterfranken. Als Besatzungsmitglied eines Binnenschiffs befand er sich auf Landgang. Trotz Fluchtversuchs konnte der 55-jährige Kroate von Polizisten der nahe gelegenen Altstadtwache unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Das Landgericht hat für den Prozess fünf Verhandlungstage angesetzt.