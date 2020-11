Bildungsgewerkschaft: System Schule schon zusammengebrochen

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die bayerische Schulpolitik in der Corona-Pandemie harsch kritisiert. "Es kann nicht sein, dass die Corona-Bekämpfung an den Schulen inkonsequent umgesetzt wird, nur weil man ein System künstlich am Laufen halten will, das in Wahrheit bereits zusammengebrochen ist", teilte der bayerische Landesverband am Mittwoch mit. Das schon zum Ende der Sommerferien deutlich aufgeweichte, an die Infektionswerte gekoppelte Stufenmodell werde kaum noch umgesetzt. Auch stuften einige Gesundheitsämter Lehrer grundsätzlich nicht als enge Kontaktpersonen ein und schickten nur die Schüler einer betroffenen Klasse in Quarantäne, um Unterrichtsausfälle zu vermeiden.

Ein Schild mit der Aufschrift "Bitte Mundschutz tragen" ist in einem Schulflur zu sehen. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild