Biker bei Zusammenprall mit Auto am Bodensee schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Biker in Lindau am Bodensee schwer verletzt worden. Der 69-Jährige war am Sonntag in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei zu spät bemerkte, dass ein Autofahrer vor ihm auf der Straße wendete.

11. Juni 2023 - 17:03 Uhr | dpa

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Krankenhaus" weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Lindau Durch den Zusammenprall von Motorrad und Auto wurde der Mann in eine angrenzende Wiese geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Er kam in eine Klinik. Der 36 Jahre alte Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.