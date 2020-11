"Biber oder ganze Biberfamilie": 18 Meter Baum im Kanal

Wegen eines Bibers soll ein etwa 18 Meter langer Baum im Main-Donau-Kanal in Bamberg gelandet sein. "Der Baum hatte entsprechende Nagespuren", teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. "Ob nur ein Biber oder eine ganze Biberfamilie am Werk war, wissen wir nicht", hieß es weiter.

05. November 2020 - 11:19 Uhr | dpa

Ein Europäischer Biber (Castor fiber) knabbert an Erlenzweigen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bamberg Die Wasserschutzpolizei habe den Baum samt Krone mit Laub am Mittwoch entdeckt und ans Ufer gezogen. Da der Baum zum großen Teil unter Wasser war, stellte er eine Gefahr für die durchfahrenden Schiffe dar. Ein Kran hob den etwa zwei Tonnen schweren Baum schließlich aus dem Wasser. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.