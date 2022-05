Biber mutmaßlich erschossen

Wieder ist ein Biber mutmaßlich illegal getötet worden. Ein Zeuge entdeckte den Kadaver am Sonntag auf einem Feldweg in Cham, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beamte hätten daraufhin eine Wunde an dem toten Tier festgestellt, die auf einen Schuss hindeutete.

24. Mai 2022 - 13:39 Uhr | dpa

Cham Der tote Biber sei sichergestellt und vom Veterinäramt Cham dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für weitere Untersuchungen - auch zur Todesursache - übergeben worden. In letzter Zeit gab es mehrere Fälle illegal getöteter Biber und zerstörter Biberbauten. Die Tiere sind streng geschützt.