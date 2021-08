BGH verhandelt im Dezember gegen NSU-Helfer André E.

Der Bundesgerichtshof (BGH) will noch in diesem Jahr über das Urteil gegen den Mitangeklagten André E. im NSU-Prozess verhandeln. Vor dem 3. Strafsenat solle am 2. Dezember verhandelt werden, kündigte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe an. "Als Termin zur Verkündung einer Entscheidung ist der 15. Dezember 2021 in Aussicht genommen", teilte der BGH weiter mit. (Az.: 3 StR 441/20)

19. August 2021 - 10:29 Uhr | dpa

Ein Hinweisschild, auf dem der Bundesadler und der Schriftzug Bundesgerichtshof abgebildet ist, aufgenommen vor dem Bundesgerichtshof (BGH). © Uli Deck/dpa/Archivbild