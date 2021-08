BGH-Strafrichter wollen sich zu NSU-Revisionen äußern

Gut drei Jahre nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess will sich der Bundesgerichtshof (BGH) am 19. August zu den eingelegten Revisionen äußern. Die obersten Strafrichter in Karlsruhe werden dann voraussichtlich schriftlich "weitere Entscheidungen" bekanntgeben. Darüber informierten sie am Donnerstag in einer knappen Pressemitteilung. Außerdem solle "über den weiteren Fortgang des Verfahrens" informiert werden. (Az. 3 StR 441/20)

12. August 2021 - 11:50 Uhr | dpa

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Gerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild