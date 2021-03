Beziehungsstreit endet mit Sturz von Hausdach und Versöhnung

Der Streit eines Pärchens im Allgäu ist in einen Sturz vom Hausdach gemündet - samt anschließender Versöhnung. Ein 25-Jähriger und seine 20 Jahre alte Partnerin seien am Sonntag nahe Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) betrunken aneinandergeraten, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem der Mann seine Freundin aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen, wollte diese demnach über das Dach wieder in seine Wohnung steigen.

22. März 2021 - 14:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt im Einsatz. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Bad Wörishofen Dabei rutschte sie jedoch aus und stürzte nach Angaben der Polizei "zwei bis drei Meter" in die Tiefe. Gelandet sei die 20-Jährige in einer mit Wasser gefüllten Grube. Deshalb habe sie nur Abschürfungen und Prellungen erlitten. Den Beamten zufolge war das Paar "infolge des Unfalls derart schockiert, aber auch glücklich über den glimpflichen Ausgang", dass der Streit "sofort beigelegt war und beide wieder versöhnt" sind. © dpa-infocom, dpa:210322-99-923252/2