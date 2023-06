Bewohner schlägt Diebe in die Flucht

Zwei Diebe hat ein Mann in Unterfranken auf frischer Tat ertappt und vertrieben. Die Unbekannten hatten das Haus in Wiesthal (Landkreis Main-Spessart) am Freitag durch die offenstehende Garage betreten und waren bis in ein anliegendes Kellerabteil vorgedrungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

17. Juni 2023 - 10:35 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Wiesthal Sie durchwühlten laut Polizei die Räume und stellten diverse Gegenstände wie Kleinwerkzeug und ein E-Bike zum Abtransport bereit. Als der Eigentümer sie in der Garage ertappte, ergriffen sie die Flucht. Am Tatort ließen sie mehrere Gegenstände zurück - etwa eine Ledertasche, die laut Polizei kurz zuvor gestohlen worden war.