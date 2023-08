Bewaffneter Überfall auf Supermarkt: Polizei sucht Zeugen

Ein bewaffneter Täter hat am Samstag einen Supermarkt in Oberbayern überfallen und eine fünfstellige Bargeldsumme entwendet. Der Mann konnte anschließend unerkannt flüchten - bisherige Fahndungen der Einsatzkräfte blieben erfolglos. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.

27. August 2023 - 12:33 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Bad Reichenhall Demnach soll der Unbekannte den Supermarkt in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) am Samstagabend betreten und die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Im Anschluss flüchtete er mit dem Bargeld. Drei Angestellte erlitten einen Schock und mussten vom Bayerischen Roten Kreuz betreut werden. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt wegen schweren Raubes.