Bewaffneter Überfall auf Bank: Täter flüchtig

Ein bewaffneter Mann hat im Landkreis Passau eine Bank überfallen. Der etwa 30-Jährige habe am Dienstag in Ruhstorf an der Rott einen Angestellten bedroht und eine zunächst unbekannte Summe Geld erbeutet, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Nach Angaben des Zeugen soll der Mann mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein.

05. Juli 2022 - 13:22 Uhr | dpa

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Ruhstorf a.d.Rott Der Täter war am Dienstagmittag noch auf der Flucht. Die Polizei warnt vor Anhaltern und auffälligen Personen. Ob noch weitere Menschen in der Bank waren, konnte die Polizei nicht sagen.