Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Nürnberg

Nürnberg

Ein bewaffneter Mann hat in Nürnberg eine Tankstelle überfallen. Mit einer Schusswaffe habe er eine Mitarbeiterin bedroht und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag flüchtete der Täter mit der Schusswaffe. Die Polizei konnte ihn den Angaben zufolge trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht fassen.