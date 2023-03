Betrunkener will sich mit gestohlenem Bagger freischaufeln

Ein Betrunkener hat in Mittelfranken einen Bagger gestohlen, sich damit festgefahren und dann versucht, sich selbst freizuschaufeln. Dabei hätten Ermittler den mit 1,7 Promille alkoholisierten Mann am Freitag in Ansbach festgenommen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Beamten mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem rund 100.000 Euro teuren Bagger gesucht.

17. März 2023 - 12:59 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ansbach Den Angaben zufolge hatte der 21-Jährige das Fahrzeug von einer Baustelle gestohlen. Letztlich führte ein GPS-Signal die Ermittler zu dem festgefahrenen Bagger. Für die strafrechtlichen Folgen ist es laut einem Polizeisprecher entscheidend, ob der Mann sich den Bagger aneignen wollte. Sofern er damit nur eine Spritztour machen wollte, handele es sich nicht um Diebstahl, sondern nur um unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs. Zudem müsse sich der 21-Jährige wahrscheinlich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.