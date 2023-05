Betrunkener verursacht Verkehrsunfall mit drei Autos

Ein betrunkener 66-Jähriger hat in Unterfranken einen Verkehrsunfall verursacht, in den drei Autos und ein Traktor verwickelt waren. Nach Polizeiangaben vom Samstag wurde niemand verletzt.

Aura im Sinngrund

Der 66-Jährige geriet am Freitag bei Aura im Sinngrund (Main-Spessart-Kreis) mit seinem Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort schrammte er zunächst einen Traktor an der Seite. Ein Auto hinter dem Traktor wich dem 66-Jährigen nach rechts aus und überfuhr einen Leitpfosten. Das nächste Auto konnte nicht mehr ausweichen, stieß ebenfalls seitlich mit ihm zusammen und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Auto des 66-Jährigen fuhr noch einige Meter weiter, bevor es aus technischen Gründen liegenblieb. Als die Polizei eintraf, saß der 66-Jährige noch in seinem Auto und roch nach Alkohol. Ein Atemtest ergab einen Promillewert von 2,32.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. Das Fahrzeug des 66-Jährigen sowie ein weiteres Auto mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angabe.