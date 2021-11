Betrunkener versucht Baum zu fällen

Weil ein betrunkener Anwohner einen Baum fällen wollte, sind in Schwaben Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Ohne Absicherungsmaßnahmen sägte der Mann in Holzheim (Landkreis Dillingen an der Donau) am Dienstag eine etwa 30 Meter hohe Birke mit einer Kettensäge an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da den Angaben zufolge die Gefahr bestand, dass der Baum auf ein Nachbarhaus fallen könnte, trug die Feuerwehr ihn mit Hilfe einer Drehleiter und technischen Geräts ab. Die Polizei stellte die Kettensägen des Mannes vorerst sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

24. November 2021 - 11:35 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Holzheim © dpa-infocom, dpa:211124-99-123471/2