Betrunkener verbringt Geburtstag in Ausnüchterungszelle

Augsburg

Ein Mann hat seinen Geburtstag mit 2,5 Promille in einer Ausnüchterungszelle der Polizei im Augsburger Stadtteil Jakobervorstadt verbracht. Erst weigerte sich ein Taxifahrer am Montagabend, den betrunkenen 43-Jährigen aus einer Kneipe nach Hause zu fahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die von der Wirtin alarmierten Polizisten und Rettungskräfte stellten einen Promillegehalt von 2,5 fest. Der Mann konnte weder seinen Namen noch seine Anschrift nennen, auch einen Ausweis hatte er nicht dabei. Stattdessen beleidigte er die Polizisten und begann, um sich zu schlagen. Er wurde schließlich gefesselt abtransportiert.