Betrunkener Unfallverursacher flüchtet zu Fuß an Autobahn

Nach einem Auffahrunfall ist ein betrunkener Autofahrer entlang der Autobahn 9 in Oberbayern davongelaufen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen gefahren und hatte danach auf dem Seitenstreifen angehalten.

31. Juli 2023 - 09:59 Uhr | dpa

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Kranzberg Nachdem der Mann erfolglos versucht habe, den Lastwagenfahrer zu überreden, die Polizei nicht einzuschalten, sei der Mann bei Kranzberg (Landkreis Freising) davongelaufen - zunächst wohl in ein nahegelegenes Waldstück. Wenig später wurde der 42-Jährige aber an der Autobahn entdeckt und von der Polizei aufgehalten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille. Gegen den Mann werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.