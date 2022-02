Betrunkener Mann stürzt samt Fahrrad in den Main und stirbt

Ein betrunkener Mann ist im unterfränkischen Kitzingen mit seinem Fahrrad in den Main gestürzt und ums Leben gekommen.

Kitzingen

Ein Bekannter des 41-Jährigen sprang nach Polizeiangaben vom Montag zwar noch hinterher. Der 35-Jährige konnte ihn allerdings nicht mehr retten. Die Wasserwacht barg den 41-Jährigen am Sonntagabend leblos aus dem Wasser, Anwohner zogen den 35-Jährigen zurück ans Ufer. Die beiden betrunkenen Männer hatten zuvor ihre Fahrräder am Unteren Mainkai geschoben. Plötzlich taumelte der 41-Jährige und stürzte mit seinem Rad in den Main.