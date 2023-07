Betrunkener Mann isst Kuchen von Krankenhauspersonal auf

Weiden in der Oberpfalz

Ein betrunkener Mann hat einen Kuchen des Personals eines Klinikums in der Oberpfalz aufgegessen. Der 61-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag wegen seines Rauschzustandes in der Notaufnahme in Weiden in der Oberpfalz gewesen, teilte die Polizei mit. Dort sei er in das Bereitschaftszimmer des Krankenhauspersonals gegangen und habe einen Kuchen aufgegessen, der für die Nachtschicht gedacht gewesen sei. Ob der Mann deshalb eine Anzeige bekommt, müsse nun die Staatsanwaltschaft prüfen, sagte ein Sprecher der Polizei.