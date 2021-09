Betrunkener irrt sich in der Tür und tritt diese ein

Auf der Suche nach der Wohnung eines Freundes hat ein betrunkener Mann in Amberg eine fremde Tür eingetreten.

Amberg

Der 42-Jährige habe bei einem Freund übernachten wollen und in dem Mehrfamilienhaus, in dem dieser wohnte, nach der richtigen Tür gesucht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dabei soll der Betrunkene an nahezu allen Wohnungstüren geklingelt haben. Als er glaubte, die richtige gefunden zu haben, aber niemand öffnete, trat er die Tür ein.

Allerdings wohnte in der Wohnung nicht der Gesuchte, sondern eine 84 Jahre alte Frau. Diese verständigte in der Nacht zum Montag die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Ruhestörung und Sachbeschädigung auf.

Den alkoholisierten Mann nahmen sie in Gewahrsam. Somit habe dieser zumindest einen Platz gehabt, um seinen Rausch auszuschlafen, hieß es in der Mitteilung.

