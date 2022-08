Betrunkener greift Freundin und Kind an

Schwarzenbach an der Saale

Ein Betrunkener hat in Oberfranken seine Freundin und deren Sohn angegriffen. Auch einen Polizisten schlug er, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte sich der 43-Jährige Sonntagnacht in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) mit der 37-Jährigen gestritten. Er drückte deren neunjährigen Sohn am Hals gegen ein Treppengeländer. Die Frau ging dazwischen. Daraufhin griff der 43-Jährige sie an. Die 37-Jährige rief die Polizei, die den Mann in Gewahrsam nahm. Dagegen wehrte er sich nach Angaben der Ermittler erheblich. Ein Atemalkoholtest ergab später drei Promille.