Betrunkener Fahrer will fremden Reifen klauen

Beim Versuch, einen Autoreifen zu stehlen, haben ein betrunkener Fahrer und sein Begleiter in Mittelfranken einen Mann verprügelt.

Zunächst hätten in der Nacht zum Montag in Schwabach und Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) Zeugen beobachtet, wie der 32-Jährige rücksichtslos fuhr, andere Autofahrer bedrängte und nötigte, teilte die Polizei mit.

Schließlich habe der Mann in Großhabersdorf (Landkreis Fürth) einen Verkehrskreisel überfahren und dabei seinen linken Hinterreifen beschädigt, hieß es.

Um weiterfahren zu können, versuchte der Fahrer dann den Angaben zufolge mit seinem 23-jährigen Beifahrer, den Reifen eines geparkten Autos zu klauen. Dessen Besitzer wurde durch eine Alarmanlage wach und lief hinaus.

Direkt vor seiner Haustür schlugen und traten die beiden Männer auf ihn ein, wie die Polizei mitteilte. Anschließend versuchten sie zu flüchten, doch eine inzwischen verständigte Streife nahm sie fest.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von etwa zwei Promille. Im Laufe des Montags sollten beide Verdächtigen dem Haftrichter vorgeführt werden.