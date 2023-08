Betrunkener Fahrer fährt mit Lastwagen in Baustelle

Ein betrunkener Fahrer ist mit seinem Lastwagen auf der Autobahn 6 in eine Baustelle gefahren und hat so einen Schaden von schätzungsweise rund 150.000 Euro verursacht. Der 56-Jährige sei bei Rohr (Landkreis Roth) mit seinem Sattelzug durch die Baustellenbegrenzung gebrochen und habe sich letztlich in einem Grünstreifen festgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am Mittwoch sei der Dieseltank des Lastwagens aufgerissen worden, weshalb hunderte Liter Sprit in der Erde versickerten.

10. August 2023 - 10:48 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Rohr Ein Atemalkoholtest beim Lastwagenfahrer ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Er dürfe nun vorerst keine motorisierten Fahrzeuge mehr in Deutschland steuern. Die Autobahn 6 blieb in Richtung Heilbronn für etwa fünf Stunden gesperrt.