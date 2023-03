Betrunkener fällt kopfüber in Mülltonne

Ein 48-Jähriger hat sich in Rosenheim in eine missliche Lage gebracht. Der Mann aus dem Raum Wasserburg wurde kopfüber in einer Mülltonne gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ehrenamtliche der Rosenheimer Sicherheitswacht, wurden auf den Mann aufmerksam, da sich die Tonne "hin und her" bewegte. Die Sicherheitswacht ist ein ansprechbares Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei.

Rosenheim Die Sicherheitswacht eilte zur Hilfe und zog den Mann aus der Mülltonne. Wie er in diese Situation gekommen war, konnte der 48-Jährige nicht beantworten. Er war betrunken. Der Mann blieb unverletzt, wurde wegen der Alkoholisierung aber vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.