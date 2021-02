Betrunkener Autofahrer stößt zwei Telefonmasten um

Ein betrunkener Fahrer hat in Niederbayern mit seinem Auto zwei Telefonmasten umgestoßen, gegen die dann mehrere andere Autos geprallt sind. Der 35-Jährige sei auf einer Straße bei Postau (Landkreis Landshut) ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto habe sich am frühen Sonntagabend überschlagen und die Masten zu Fall gebracht.

08. Februar 2021 - 11:19 Uhr | dpa

Postau Insgesamt vier Autofahrer prallten gegen die Masten, die quer auf der Straße lagen. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nur der Unfallverursacher. Er war nach Angaben eines Polizeisprechers stark alkoholisiert. Sein Führerschein wurde eingezogen. © dpa-infocom, dpa:210208-99-348327/2