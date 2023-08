Betrunkener Autofahrer mit Schreckschusswaffe in Nürnberg

Ein betrunkener Autofahrer hat wegen einer Schreckschusspistole einen Polizeieinsatz in einem Nürnberger Parkhaus ausgelöst. Der 32-Jährige fuhr laut Polizeimitteilung vom Dienstag mit über zwei Promille in das Parkhaus ein. Als er aus seinem Wagen ausstieg, beobachteten Zeugen demnach, wie er einen Revolver in seiner Hand hielt und mit Patronen lud. Die gerufenen Polizisten sperrten am Montagabend das Parkhaus und nahmen den 32-Jährigen widerstandslos fest.

22. August 2023 - 12:10 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Nürnberg Der Mann hatte weder einen erforderlichen Waffenschein noch eine Fahrerlaubnis. An seinem Auto soll er ein falsches Kennzeichen angebracht haben. Er muss sich jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.