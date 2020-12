Betrunkener Autofahrer flüchtet mit zwei Promille

Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe.

Waffenbrunn

Mit etwa zwei Promille Alkohol im Blut ist ein Mann in der Oberpfalz mit seinem Fahrzeug vor einer Polizeikontrolle davongefahren. Weder vom Anhaltesignal noch von Blaulicht und Sirene ließ sich der 52-Jährige in der Nacht auf Montag in Waffenbrunn (Landkreis Cham) stoppen, wie die Polizei mitteilte. Erst als der Fahrer sein Haus erreichte, konnten die Beamten ihn kontrollieren. Später stoppten sie ihn, als er versuchte, vor einer Blutentnahme davonzulaufen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, gegen ihn wird nun ermittelt.