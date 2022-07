Betrunkener Autodieb schläft in Seniorenheim ein

Ein alkoholisierter mutmaßlicher Autodieb hat sich in einem oberfränkischen Seniorenheim schlafen gelegt.

Strullendorf

Zuvor war er mit einem Wagen gegen einen Laternenmast gekracht, wie die Polizei am Mittwoch unter Berufung auf einen Zeugen mitteilte. Beamte entdeckten den 30-Jährigen schließlich schlafend in dem Heim in Strullendorf bei Bamberg.

Nach dem Aufwecken des Mannes stellte sich laut Polizei heraus, dass er das Auto in der Nacht zum Mittwoch gestohlen haben könnte - und zwar bei seinem ehemaligen Chef, der das Fahrzeug zuvor unversperrt in seinem Hof geparkt hatte.

Zu allem Überfluss hatte der Mann zudem keinen Führerschein.