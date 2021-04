Betrunkene Fahrerin prallt gegen Baum: Drei Verletzte

Bei einem Unfall in Oberbayern sind drei Menschen verletzt worden.

Reichertshofen

Eine 24-jährige alkoholisierte Fahrerin prallte am Freitag mit ihrem Auto in Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm) gegen einen Baum, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zuvor war sie mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall erlitten die Fahrerin und ein 19-Jähriger Insasse leichte Verletzungen.

Ein weiterer Mitfahrender - ein 23-Jähriger - wurde schwer verletzt. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren gegen die 24-Jährige ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

