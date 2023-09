Betrunken und mit nur drei Reifen auf der Autobahn

Bamberg

Es habe beim Fahren leicht gerumpelt - das ist alles, was ein 39-Jähriger laut Polizei bemerkt haben will, der in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 73 bei Bamberg mit einem Reifen zu wenig angehalten wurde. Vorne links sei sein Auto auf der Felge gefahren, erklärte die Polizei. Der Mann aus dem Landkreis Hassberge sei auf der Heimfahrt aus Nürnberg gewesen und habe mehr als 1,4 Promille gehabt. Den Verlust des Reifens habe er sich nicht erklären können.