Betrug: Mitarbeiterin bewahrt Sportverein vor Überweisung

Fast 100.000 Euro sollten vom Konto des FC Memmingen nach Indonesien fließen: Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat den kleinen schwäbischen Sportverein vor großem finanziellen Schaden bewahrt. "Große Summen sind bei uns tatsächlich gerade üblich, weil wir gerade ein großes Bauvorhaben im Millionenbereich haben", sagte Andreas Schales vom Führungsteam des Fußball-Clubs am Sonntag. Auch Überweisungen ins Ausland etwa für Baumaterialien fielen durchaus an. "Aber Indonesien war das Stichwort, da hat die Dame gesagt, da passt was nicht."

09. Oktober 2022 - 13:51 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Geldautomat" auf einem Geldautomaten. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Memmingen Die gefälschte Überweisung sei "gut gemacht" gewesen - professionell mit Stempel und Vorstandsunterschriften gefälscht, berichtete Schales. Der Verein bedankt sich bei der aufmerksamen Sparkassenmitarbeiterin und will zugleich andere Vereine vor dieser Betrugsmasche warnen. Gerade kleine Vereine, die von Ehrenamtlichen geführt werden, würden es unter Umständen nicht einmal rasch bemerken, wenn Geld auf dem Konto fehle, sagte Schales.