Betrüger bringen Rentner um fast 100.000 Euro

Regensburg-

Ein 78 Jahre alter Regensburger ist Opfer eines so genannten Schockanrufs geworden. Die Betrüger kontaktierten den Mann telefonisch und erzählten ihm eine erfundene Geschichte über einen tödlichen Verkehrsunfall seiner Tochter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Täter brachten den Mann mit der erfundenen Geschichte dazu, dass er am Montag fast 100.000 Euro an einen fremden Mann vor seiner eigenen Haustüre übergab.