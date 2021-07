Betriebsunfall: Rund 15.000 Haushalte ohne Strom

Wegen eines Betriebsunfalls in Schweinfurt ist in etwa 15.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen ein Betriebsunfall am frühen Dienstagmorgen in einem Umspannungswerk am Schweinfurter Hafen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

27. Juli 2021 - 11:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blick auf das Ortsschild der Stadt Schweinfurt. © picture alliance /dpa/Symbolbild

Schweinfurt Von dem Stromausfall betroffen seien neben dem Schweinfurter Hafengebiet auch der Stadtteil Maintal und die Nachbargemeinden Sennfeld, Schonungen und Gochsheim, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Schweinfurt. Mitarbeiter des Unternehmens versuchten demnach, die Quelle des Stromausfalls zu lokalisieren und die Versorgung in den betroffenen Gebieten über andere Strecken wiederherzustellen. Die Arbeiten dauerten am Dienstagvormittag an. © dpa-infocom, dpa:210727-99-553562/3